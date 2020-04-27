السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يقلد مدير أمن إمارة المنطقة رتبته الجديدة



حائل 4 رمضان 1441هالموافق 27 أبريل 2020 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أمس، بمكتب سموه بقصر أجا مدير شعبة أمن إمارة المنطقة العقيد شافي ضبعان ابن دهيليس رتبته الجديدة.

وهنأ سمو نائب أمير منطقة حائل "ابن دهيليس" برتبته الجديدة، داعياً الله له التوفيق والسداد.

من جهته أعرب العقيد "ابن دهيليس" عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الغالية، رافعاً شكره للقيادة الحكيمة، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه, سائلاً الله عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

16:16ت م

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