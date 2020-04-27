السعودية اليوم / أمانة الشرقية ترفع 47 ألف متر مكعب من النفايات والأنقاض بمحافظة القطيف خلال شهر



القطيف 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

رفعت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر شعبان الماضي نحو 47085م3 من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق والأحياء ، وذلك ضمن أعمال النظافة والرش والتعقيم، ونقل الأنقاض والنفايات بمحافظة القطيف ، لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ، حيث تقوم الأمانة يوميا بجولاتها التي تعنى بالنظافة، في الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض من المدن والقرى إلى المردم الصحي.

وأوضحت الأمانة أن بلدية القطيف والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، حيث شملت الأعمال التي نفذتها كسح وتنظيف 719 ساحة، وغسل وتطهير 9049 برميل و3960 حاوية كما تم صيانة 427 حاوية.

وأشارت إلى أن أعمال النظافة في المحافظة شملت أيضا النظافة العامة وتفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمنتزهات. وعمليات نظافة مغاسل الموتى والمقابر بالإضافة لنظافة وصيانة دورات المياه العامة، وغسيل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة.

كما تشمل مكافحة القوارض والحشرات كالذباب والبعوض عن طريق الرش بعدد من المبيدات، بالإضافة إلى التطهير الجاف والتطهير السائل، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها ضمن مبادرة القطاع البلدي، مضيفةً ، أن عمليات التعقيم تنجز بواسطة 1969 عاملا ونحو 130 الية في اليوم الواحد، مؤكدا، أن الأمانة مستمرة في الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم ، داعيا كافة المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقم الطوارئ (940) وقنوات التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

16:06ت م

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