السعودية اليوم / صحة بيشة تجري الفرز البصري لأكثر من 100 ألف شخص



بيشة 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

تواصل صحة بيشة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس

وأبانت صحة بيشة أنه يعمل في هذه المداخل أكثر من 200 ممارس صحي و عدد من المتطوعين وذلك على مدار 24 ساعة يوميًاحيث تم عبر هذه المداخل فرز أكثر من 100 ألف شخص خلال الشهر الماضي .

// انتهى //

16:02ت م

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بيشة 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واستواصل صحة بيشة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع إنتشاره حيث إستمرت في شهر رمضان الكريم وعبر المداخل في المحافظات الأربعة (بيشة وتثليث و بلقرن و الأمواه ) في إجراء الفحص البصري للقادمين و نشر التوعية الصحية و التوصية بضرورة البقاء في المنازل و عدم مخالطة الآخرين.وأبانت صحة بيشة أنه يعمل في هذه المداخل أكثر من 200 ممارس صحي و عدد من المتطوعين وذلك على مدار 24 ساعة يوميًاحيث تم عبر هذه المداخل فرز أكثر من 100 ألف شخص خلال الشهر الماضي .// انتهى //16:02ت م0100

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