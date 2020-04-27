السعودية اليوم / صحة حفر الباطن تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال شهر رمضان 1441هـ



حفر الباطن 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

حددت صحة حفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال شهر رمضان لعام 1441هـ ، التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً.

كما حدّدت صحة حفر الباطن فترة عمل المراكز الممتدة وهي مركز صحي العزيزية أ، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، وذلك على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً ، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الثانية عشر صباحاً، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة على مدار 24 ساعة وهي مركز صحي الرقعي ، ومركز صحي النزهة ، ومركز صحي شرق الباطن.

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15:43ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.