السعودية اليوم / المغرب تعلن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 4 رمضان 1441 ه موافق 27 ابريل 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 669 شخصاً بعد تماثل 76 حالة للشفاء، فيما تم استبعاد 24301 حالة بعد الكشف المخبري، مشيرًا إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر لائحة المصابين، متبوعة بمراكش ثم طنجة.

// انتهى //

15:36ت م

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الرباط 4 رمضان 1441 ه موافق 27 ابريل 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 50 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الى 4115، فيما بلغ عدد الوفيات 161.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 669 شخصاً بعد تماثل 76 حالة للشفاء، فيما تم استبعاد 24301 حالة بعد الكشف المخبري، مشيرًا إلى أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر لائحة المصابين، متبوعة بمراكش ثم طنجة.// انتهى //15:36ت م0088

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