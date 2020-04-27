السعودية اليوم / تعليم المخواة ينظم فعاليات الملتقى الافتراضي للتعليم عن بعد



الباحة 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الخميس القادم, فعاليات‬ ‬الملتقى الافتراضي لتعليم عن بعد‬ "تعليم مستمر لجيل الرؤية", وذلك بمقر الإدارة بالمحافظة.

وأوضح متحدث تعليم المخواة ناصر بن محمد العُمري أن الملتقى يهدف إلى التعريف بمستجدات التعليم عن بعد وإلقاء الضوء على دور المنصات في استمرار عمليات التعلم وأبرز آليات وأدوات التقييم وتسليط الضوء على التعليم عن بعد كخيار استراتيجي للتعليم، كما يلقي الضوء على الكيفية التي يتم بها صناعة مناخ إيجابي داخل الأسرة داعم ويسهم في مساعدة أبنائهم على تحسين نواتج التعلم.

وأكد العُمري أنه سيشارك في فعاليات الملتقى نخبة من الكفاءات التعليمية والتربوية والأكاديميين الذين سيناقشون عبر جلسات وأوراق عمل الملتقى عدداً من المحاور والموضوعات منها دور التعليم عن بعد في تحسين نواتج التعليم وفق متطلبات الاختبارات الدولية, والمدرسة الافتراضية باعتبارها أنموذجًا للتعليم عن بعد, والتعليم عن بعد كوجهة جديدة لمستقبل التعليم.

وأضاف متحدث تعليم المخواة أن الملتقى سيشارك في تقديم أوراق العمل مشرف عام المحتوى المعرفي بوزارة التعليم الدكتور فهد السحيمي، ومستشار المشرف العام على التحول الرقمي وأمن المعلومات بوزارة التعليم الدكتور وائل الدهمشي، ووكيل عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الباحة والدكتور حسن الغامدي، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من فعاليات الملتقى الذي سيبث عن بعد عبر رابط الملتقى https://forms.gle/LSMPHLK9jnk5qGas9.

// انتهى //

15:28ت م

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