شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020 أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم أن المملكة سجلت اليوم 1289إصابة جديدة بفيروس كورونا ،ليصل إجمالي الحالات 18811 حالة، بينها 16136 حالة نشطة، منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

Advertisements وأوضح أن 16% من حالات اليوم تعود لسعوديين، و 84%؜ لغير سعوديين. واكد تسجيل 174 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2531 حالة ولله الحمد.

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