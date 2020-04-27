السعودية | “الصحة” تعلن تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الصحة” تعلن تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1289 ) إصابة جديدة اليوم الأحد، وتسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 144 حالة ، وتسجيل 174 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء 2531 حالة .

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