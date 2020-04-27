شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 174 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل174 حالة تعافي جديدة من كورونا ، وتسجيل 1289إصابة جديدة .

وأشار متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليوميإلى أن 16% من حالات اليوم تعود لسعوديين، و 84% لغير سعوديين ، و إجمالي الحالات في المملكة 18811 حالة، بينها 16136 حالة نشطة، منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأضاف العبد العالي: بعد تسجيل 174 حالة تعافي جديدة اليوم يصل مجموع حالات الشفاء 2531 حالة ،و سجلنا في المملكة 5 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 144 حالة .