شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 174 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار متحدث وزارة الصحة محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليوميإلى أن 16% من حالات اليوم تعود لسعوديين، و 84% لغير سعوديين ، و إجمالي الحالات في المملكة 18811 حالة، بينها 16136 حالة نشطة، منها 117 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
وأضاف العبد العالي: بعد تسجيل 174 حالة تعافي جديدة اليوم يصل مجموع حالات الشفاء 2531 حالة ،و سجلنا في المملكة 5 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 144 حالة .
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