الصحة: نحو مليون شخص استفادوا من المسح النشط خلال أسبوعين

2020-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المسح النشط الذي تم استخدامه في الكشف عن مصابي كورونا منذ قرابة أسبوعين، قد استفاد منه نحو مليون شخص في المملكة، مشيراً إلى أنه موجه لبؤر انتشار الفيروس.

وجندت وزارة الصحة الفرقَ الطبية المختصة والمدربة لإجراء الفحص النشط في البؤر التي يتوقع انتشار فيروس كورونا فيها مثل مساكن العمال أو الأحياء المزدحمة.

وقد ساهم المسح النشط في اكتشاف أكثر من 75 % من حالات كورونا التي تم الإعلان عنها خلال الفترة التي تم تطبيقه فيها.

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أعلن اليوم عن رصد 1289 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، 84٪ منها غير سعوديين.

وبهذا يبلغ إجمالي الحالات في المملكة 18811 حالة، من بينها 16136 حالة نشطة، من بينها 117 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2531 حالة.

يذكر أن المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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