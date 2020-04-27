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مصر تدعو الانتقالي الجنوبي إلى الالتزام باتفاق الرياض وتغليب مصلحة اليمنيين
متابعات الخليج 365 - واس
أكدت جمهورية مصر العربية، أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن التسوية في اليمن وإلغاء أي خطوة تُخالفه، مُرحبةً بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من تأكيد على أهمية الالتزام باتفاق الرياض والعمل على الإسراع في تنفيذ بنوده، وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم ، دعمها لجهود المملكة العربية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، ويستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات ذات الصِلة، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
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