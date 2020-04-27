4 دول بينها السعودية تخفض إنتاج النفط قبل موعد صفقة أوبك+

2020-04-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت وكالة بلومبرغ أن أرامكو بدأت خفض الإنتاج من 12 مليون برميل يوميًا إلى 8.5 مليون برميل يوميًا، وقد قامت بهذه الخطوة قبل تاريخ بدء اتفاقية صفقة أوبك+ في الأول من مايو، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار مجددًا، حيث أدى تفشي وباء فيروس كورونا إلى خفض الطلب على مستوى العالم.

وقال التقرير: بذلك تنضم الدولة إلى زملائها الأعضاء في أوبك في القرار وهي: الكويت والجزائر ونيجيريا في بدء التخفيضات في وقت مبكر.

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وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، إجمالًا 23 دولة، اتفقت في هذا الشهر على خفض الإمدادات العالمية بنسبة 10% في محاولة لموازنة سوق ضربها أزمة فيروس كورونا.

وكانت بدأت الكويت في خفض إنتاجها النفطي قبل الأول من مايو، حيث أفادت وكالة الأنباء الكويتية، أن وزير النفط خالد الفاضل قال إنه شعر بالمسؤولية للاستجابة لظروف السوق وتصرف مبكرًا، وفي حين أنه لم يكشف عن كمية قطع الإنتاج، لكن بحسب الاتفاق فمن المفترض أن يخفض 23% من الإنتاج بحلول 1 مايو.

وقالت الجزائر أيضا هذا الأسبوع إن القيود على الإمدادات ستبدأ على الفور، وفي غضون ذلك، قالت نيجيريا إنها تخطط لخفض الإنتاج بغض النظر عن تاريخ البدء في 1 مايو لأنه ليس لديها مساحة تخزين إضافية، حسبما ذكرت صحيفة بريميوم تايمز.

وجادل بعض المحللين أن التخفيضات، ورغم أنها غير مسبوقة، إلا أنها لا تزال غير كافية حيث أدت عمليات الإغلاق العالمية إلى محو وتبخر الطلب.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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