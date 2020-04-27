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سجّلت مكة المكرمة 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4477 حالة، منها 3942حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.
وبلغ عدد الوفيات بمكة 63 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل أربع حالات وفاة أمس.فيروس كورونا الجديد
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 04:00 PM
إجمالي الحالات المسجلة فيها حتى اليوم 4477
سجّلت مكة المكرمة 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4477 حالة، منها 3942حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.
وبلغ عدد الوفيات بمكة 63 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل أربع حالات وفاة أمس.
، مكة تسجل 202 إصابة بـ"كورونا" و 4 حالات وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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