، مكة تسجل 202  إصابة بـ"كورونا" و 4 حالات وفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المسجلة فيها حتى اليوم 4477

سجّلت مكة المكرمة 202 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4477 حالة، منها 3942حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة 63 حالة وفاة حتى اليوم، بعد تسجيل أربع حالات وفاة أمس.فيروس كورونا الجديد