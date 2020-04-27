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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 128 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي.
وسجلت محافظة بيش 126 ومدينة جازان حالة واحدة ومثلها في الطوال، وبينت مصادر أن المصابين غالبهم عمالة وافدة؛ بسبب المخالطة مع مصابين سابقين، وغالبها في إسكان عمالة بيش.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 346 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 276 ومدينة جازان 28 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 4.
فيروس كورونا الجديد
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 03:59 PM
بيش 126 حالة.. مصادر: غالبية المصابين عمالة وافدة بسبب المخالطةجازان تسجل 128 إصابة بفيروس "كورونا".. وإجمالي الإصابات 346
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 128 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي.
وسجلت محافظة بيش 126 ومدينة جازان حالة واحدة ومثلها في الطوال، وبينت مصادر أن المصابين غالبهم عمالة وافدة؛ بسبب المخالطة مع مصابين سابقين، وغالبها في إسكان عمالة بيش.
وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 346 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 276 ومدينة جازان 28 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 4.
، جازان تسجل 128 إصابة بفيروس "كورونا".. وإجمالي الإصابات 346 ،
المصدر : الخليج 365
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