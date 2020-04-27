اخبار السعوديه

جازان تسجل 128 إصابة بفيروس "كورونا".. وإجمالي الإصابات 346

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - بيش 126 حالة.. مصادر: غالبية المصابين عمالة وافدة بسبب المخالطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 128 حالة جديدة مصابة بفيروس "" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وسجلت محافظة بيش 126 ومدينة جازان حالة واحدة ومثلها في الطوال، وبينت مصادر أن المصابين غالبهم عمالة وافدة؛ بسبب المخالطة مع مصابين سابقين، وغالبها في إسكان عمالة بيش.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 346 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 276 ومدينة جازان 28 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 4.

فيروس كورونا الجديد

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 03:59 PM

Advertisements

بيش 126 حالة.. مصادر: غالبية المصابين عمالة وافدة بسبب المخالطة

جازان تسجل 128 إصابة بفيروس "كورونا".. وإجمالي الإصابات 346
محمد المواسي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 128 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وسجلت محافظة بيش 126 ومدينة جازان حالة واحدة ومثلها في الطوال، وبينت مصادر أن المصابين غالبهم عمالة وافدة؛ بسبب المخالطة مع مصابين سابقين، وغالبها في إسكان عمالة بيش.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 346 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 276 ومدينة جازان 28 إصابة والعارضة 15 وأبو عريش 10 وصامطة 8 والطوال 5 وصبيا 4.

الكلمات المفتاحية

، جازان تسجل 128 إصابة بفيروس "كورونا".. وإجمالي الإصابات 346 ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جازان تسجل 128 إصابة بفيروس "كورونا".. وإجمالي الإصابات 346 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا