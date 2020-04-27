- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رفع الأمريكي المسلم "محمد موفلود"، من مقر سكنه في الرياض، أكف الضراعة لله تعالى أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة العربية السعودية .
وكشف الأمريكي عن الأفكار التي تسابقت إلى ذهنه عندما سمع لأول مرة عن فيروس كورونا، وكيف قضى وقته؟!
وفي الفيديو الذي تم تصويره من محل إقامته قال "موفلود": أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء . فيروس كورونا الجديد
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 03:35 PM
رفع أكفّ الضراعة لله أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة
رفع الأمريكي المسلم "محمد موفلود"، من مقر سكنه في الرياض، أكف الضراعة لله تعالى أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة العربية السعودية .
وكشف الأمريكي عن الأفكار التي تسابقت إلى ذهنه عندما سمع لأول مرة عن فيروس كورونا، وكيف قضى وقته؟!
وفي الفيديو الذي تم تصويره من محل إقامته قال "موفلود": أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء .
، بالفيديو.. "محمد الأمريكي" يروي تجربته مع المحجر في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "محمد الأمريكي" يروي تجربته مع المحجر في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.