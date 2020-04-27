، بالفيديو.. "محمد الأمريكي" يروي تجربته مع المحجر في الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع أكفّ الضراعة لله أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة

رفع الأمريكي المسلم "محمد موفلود"، من مقر سكنه في الرياض، أكف الضراعة لله تعالى أن يكشف الغمة ويحفظ المملكة العربية السعودية .

وكشف الأمريكي عن الأفكار التي تسابقت إلى ذهنه عندما سمع لأول مرة عن فيروس كورونا، وكيف قضى وقته؟!

وفي الفيديو الذي تم تصويره من محل إقامته قال "موفلود": أنا ممتن لوجودي في المملكة في الوقت الحالي فهي تقوم بعمل عظيم في رعاية كل شيء دون استثناء . فيروس كورونا الجديد