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انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية لمحافظات في الجنوب، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض.
ونقلت "سبوتنيك"، عن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، قوله: "هناك اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية الرياض، وهو يساعد على خفض التصعيد في اليمن، وندعو جميع الأطراف إلى تطبيق جميع شروط اتفاق السلام".
وأضاف "ستانو": "إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب سوف يجلب مشاكل وعوائق لجهود التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".
الاتحاد الأوروبي
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 03:38 PM
انتقد إعلان حالة الطوارئ في محافظات الجنوبالاتحاد الأوروبي يطالب المجلس الانتقالي في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض
انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حالة الطوارئ والإدارة الذاتية لمحافظات في الجنوب، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً المجلس بتنفيذ اتفاق الرياض.
ونقلت "سبوتنيك"، عن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، قوله: "هناك اتفاق تم التوصل إليه في نوفمبر 2019 في العاصمة السعودية الرياض، وهو يساعد على خفض التصعيد في اليمن، وندعو جميع الأطراف إلى تطبيق جميع شروط اتفاق السلام".
وأضاف "ستانو": "إن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب سوف يجلب مشاكل وعوائق لجهود التوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن".
، الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس الانتقالي في اليمن بتنفيذ اتفاق الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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