، "فيصل بن مشعل" يوجّه بتأسيس صندوق القصيم الوقفي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وفقاً للمعايير المتبعة بهدف تعزيز الاستدامة الخيرية

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، بتأسيس صندوق القصيم الوقفي وفق المعايير المتبعة، في سبيل تعزيز العمل الخيري، مع تشكيل لجنة تنفيذية لاستكمال متطلبات البدء بأعمال الصندوق تحت مظلة إمارة المنطقة.

وأشار إلى أن ما سيتم تقديمه من خلال صندوق القصيم سيحقق مزيدًا من التنمية والتطوير والاستثمار بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف أبناء الوطن، من خلال تعزيز العمل المؤسسي والمستدام والخادم للمجتمع.

وأكد أهمية أن يكون الصندوق متنوع المصارف الخيرية؛ ليحقق في كل جانب من جوانب الخير بذرة، مشيداً بما يبذله أبناء الوطن من عطاء تجاه الأعمال المجتمعية والخيرية والتي هي منهج ديننا الحنيف، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه خدمة لهذا الوقف لوجه الله تعالى.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن مشعل اليوم، بقاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة الاجتماع الأول التأسيسي للاطلاع على تفاصيل مشروع صندوق القصيم الوقفي، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم.

واطلع أمير المنطقة على تفاصيل خطوات مشروع صندوق القصيم الوقفي، وخطته الاستراتيجية والتي ستتمحور في تقديم يد العون للمستفيدين عبر العديد من الخدمات الخيرية والمجتمعية، وفق عمل مؤسسي مستدام متنوع المصارف الخيرية، وناقش سموه أهداف الصندوق والخطة التسويقية لتنميته، كما تمت مناقشة التوصيات والفرص المتاحة لتطوير واستثمار الصندوق والممتلكات الخاصة به.فيصل بن مشعل