أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع السابع للجنة المركزية لمكافحة كورونا

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم الإثنين، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع السابع للجنة المركزية لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورونا، بحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي، وعدد من القيادات الصحية في المنطقة.

وناقش في بداية الاجتماع إجراءات المسح النشط لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، كإجراء احترازي استباقي داخل الأحياء المكتظة والمجمعات السكنية للشركات المخصصة للعمالة بمدينة عرعر وجميع محافظات ومراكز المنطقة.

واستعرض أهداف المسح النشط بتحسين مستوى الصحة العامة، وزيادة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في التعامل مع الحالات ومحاصرة دائرة انتقال العدوى، ورفع مستوى الجاهزية الوقائية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة للحد من انتشار كورونا.

كما ناقش الاجتماع التقارير والتطورات التي قدمتها اللجنة حول الفيروس، واستعرض الوضع الوبائي للفيروس في المنطقة، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.

وتابع أمير الحدود الشمالية، صحة المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، في مدينة عرعر ومحافظة رفحاء اللذين يخضعون للعلاج في غرف العزل الصحي بالمنطقة، وحالة المخالطين لهما والإجراءات الاحترازية المتبعة في حجرهم والتأكد من سلامتهم.

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كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .

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