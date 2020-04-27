«التعاون الإسلامي» تؤكد ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في عدن

أعربت منظمة التعاون الإسلامي- اليوم الإثنين- عن دعمها لما جاء في بيان تحالف الشرعية في اليمن، الذي أكد ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها؛ إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما تترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، وعلى ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من قِبل الأمم المتحدة، والذي من شأنه توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وشدد على ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد الأوضاع، وتقويض الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلميًا، داعيًا الأطراف اليمنية المعنية إلى العمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

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وجدَّد الأمين العام للمنظمة، وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع الشعب اليمني في هذه الظروف الحرجة، التي يواجه فيها العديد من التحديات، ودعمها لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وكذلك دعمها للشرعية اليمنية.

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