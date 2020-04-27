الضمان الصحي: إجازة صرف الوصفة الإلكترونية عبر التطبيقات للمؤمن لهم

وافق مجلس الضمان الصحي التعاوني، على ثلاثة قرارات مهمة، أولها: تمديد صلاحية الاعتمادات المنتهية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية مجانًا لمدة 90 يومًا، في الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020م.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الـ108، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة، عبر الاتصال المرئي.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي، إن الاجتماع وافق على خطة مشروع الأمانة العامة الخاص بإلغاء ازدواجية التأمين الصحي الأساسي، والعمل على إيجاد خيارات للتأمين الإضافي.

كما وافق المجلس على إجازة صرف الوصفة الإلكترونية للمؤمن لهم عبر التطبيقات وشمولها بالتغطية التأمينية، كما بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

Advertisements

يُذكر أن اللائحة التنفيذية للنظام الضمان الصحي التعاوني تنص على أن «يتم اعتماد مقدمي الخدمة بموجب إشعار رسمي عن الأمانة العامة، ويتعين تسديد المقابل المالي المستحق حسب الجدول المعتمد لدى الأمانة العامة لهذا الغرض».

وكان مجلس الضمان الصحي أعلنـ أمس الأحد، اعتماد وثيقة تطعيم الأطفال من خلال الرعاية المنزلية، وذلك لمدة 90 يومًا.

اقرأ أيضًا:

«الضمان الصحي» يعتمد وثيقة تطعيم الأطفال من خلال الرعاية المنزلية.. لمدة 90 يومًا