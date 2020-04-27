استعدادًا للانتقال للمستوى الثالث لمواجهة جائحة كورونا
علمت «عاجل» من مصادرها، أن توجيهات صدرت من وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية، للاستعداد التام للانتقال للمستوى الثالث لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -١٩)؛ ما يتطلب تسخير كل الإمكانيات البشرية وغير البشرية ورفع درجة الاستعداد.
وأضافت المصادر أن الاستعداد للمستوى الثالث لمواجهة فيروس كورونا يتطلب قوى تمريضية بأعداد كبيرة، موضحة أن هناك عددًا يمكن الاستفادة منه في مديرية الشؤون الصحية ممن يعملون بأقسام إدارية تم تعليق العمل فيها، كالموارد البشرية والتثقيف الصحي والتوعية والرقابة الداخلية والجودة والتدريب وغيرها من الإدارات.
وأشارت التوجيهات إلى أنه مع استمرار الوضع الحالي ونقص بالقوى التمريضية العاملة، نأمل توحيد الجهود وتوجيه كل الكوادر التمريضية المكلفة بأعمال خارج مهنة التمريض إلى مهنة التمريض.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ«عاجل»: توجيهات باستدعاء الكوادر التمريضية المكلفة بأعمال خارج المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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