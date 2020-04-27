«هدف»: التحاق 51 ألف مواطن ومواطنة بمبادرة «دعم التوظيف»

تدعم أجور السعوديين حتى 50%
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن تسجيل منشآت القطاع الخاص لأكثر من 51 ألف مواطن ومواطنة في مبادرة «دعم التوظيف»، التي أطلقها الصندوق لدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص؛ بنسبة تصل إلى 50% من الأجر الشهري للموظف، ولمدة سنتين.
وتدعم المبادرة جميع الوظائف والمهن وكل القطاعات الاقتصادية؛ حتى المهن التي صدر عليها قرارات توطين، وتستطيع جميع المنشآت الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات، الذين تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد.
ويبدأ دعم المبادرة من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: وتفعيل «برنامج دعم التوظيف»، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفين المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
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