خلال 4 أسابيع.. «منشآت» تخدم 372 ألفًا من رواد ورائدات الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، أن مركز دعم المنشآت الافتراضي قدم خدماته إلى 372.232 مستفيد ومستفيدة خلال 4 أسابيع.

وأوضحت (منشآت)، أن الخدمات المقدمة توزعت على لقاءات وبرامج تدريبية وورش عمل، استهدفت أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، ضمن أسابيع إدارة الأزمات، استدامة الأعمال، صناعة الفرص، وصناعة الابتكار، إضافة إلى جلسة نقاش حول مبادرة الهيئة العامة للزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي حضرها 318.900 شخص عبر بث مباشر على منصة تويتر.

وأشارت، إلى أنها قدمت خلال سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي، عددًا من المواضيع المتخصصة، التي تساهم بمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة، إذ شهد أسبوع إدارة الأزمات استفادة 11.691 منشأة ورائد أعمال من برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى مساعدتهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها، فيما شهد أسبوع استدامة الأعمال استفادة 10.891 صاحب منشأة ورائد أعمال انتظموا في عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة والجلسات الإرشادية الهادفة إلى مساعدتهم على استدامة أعمالهم.

ووصل عدد المستفيدين من أسبوع صناعة الفرص إلى 20.309 منشأة ورائد أعمال قدم خلالها 16 دورة تدريبية و14 ورش عمل، في حين وصل عدد المستفيدين من أسبوع الابتكار إلى 10.441 صاحب منشأة ورائد أعمال قدم خلالها 11 دورة تدريبية و22 ورشة عمل.

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وأضافت (منشآت)، أن البرامج التدريبية وورش العمل خلال الأسابيع الأربعة، تنوعت بين التحول إلى التجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي، والتفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل لأسواق جديدة، والتخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، وتضمنت أيضًا ورش عمل متخصصة في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.

يذكر أن (منشآت) مستمرة في تنظيم سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي في مواضيع متنوعة تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة، لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار.

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