«إثراء» بطلق حملة لتكريم أبطال مكافحي فيروس كورونا

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، حملة (#أبطالكم أبطال الوطن)، التي تهدف إلى مشاركة المجتمع في تقديم نماذج مشرّفة، عبر تشجيع العاملين في القطاع الصحي، وأفراد الأمن، والقطاع التعليمي، وكل القطاعات، الذين يبذلون جهودًا استثنائية لمواجهة جائحة كورونا، من خلال وضع أسمائهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى (إثراء).

وقال مدير مركز (إثراء) حسين حنبظاظة، إنه «في هذه الأوقات العصيبة تتجسد أهمية مثل هذه المبادرات الرامية إلى رفع الروح المعنوية والنظر بإيجابية خصوصًا في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع، والتي تلزم أفراد المجتمع بالعزلة المنزلية».

وأضاف مدير مركز (إثراء) أن كل عائلة في المملكة لديها بطل تفخر وتعتز به، وهنا يأتي دور المركز في تجسيد هذا الفخر عبر هذه الحملة، فكلنا نفتخر بأبطال الوطن.

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وانطلقت الحملة عبر وسم (# أبطالكم أبطال الوطن) ليتسنى للجمهور ترشيح أبطالهم، ويتم بعد ذلك جمع المشاركات من قبل القائمين على الحملة في (إثراء) واختيار الصور الخاصة بهؤلاء الأبطال وعرضها على مبنى إثراء.

وتأتي مشاركة المركز استكمالًا لمبادرة (# إثراء_ معك) التي أطلقها المركز مؤخرًا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار «كلنا مسؤول» لمواجهة جائحة كورونا، التي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام في البقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود متخذة للحد من انتشار هذا الوباء.



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