السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 553 إصابة جديدة بـفيروس كورونا



بروكسل 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 553 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة .

// انتهى //

15:00ت م

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بروكسل 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 553 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 113 حالة وفاة .وأفادت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة البلجيكية ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 46687 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 7207 حالة وفاة .// انتهى //15:00ت م0083

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