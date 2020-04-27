السعودية اليوم / جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تطلق مبادرة "معاً لرفع البلاء"



جدة 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

أطلقت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، مبادرة "معاً لرفع البلاء" عن مجتمعنا وخدمة من هم في أمس الحاجة للمساعدة وذلك في إطار استمرار برامجها ومبادراتها النوعية المقدمة للمستفيدين .

وتواصل جمعية زمزم تقديم العديد من البرامج والمبادرات النوعية في ظل أزمة

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم الجمعية بشيت المطرفي، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للعديد من مبادرات الجمعية الفاعلة التي ينتظر منها ان تسهم في التصدي للجائحة عبر استراتيجيات موضوعة ومدروسة مسبقاً ضمن لجنة خاصة شكلتها الجمعية لإدارة هذه الأزمة، وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الصحية والبرامج العلاجية للمرضى ذوي الاحتياج بمنطقة مكة المكرمة، وفتح المجال للقطاع الخاص لتفعيل دوره الحيوي عبر المسؤولية الاجتماعية لرفع البلاء .

وأضاف أن الجمعية قدمت العديد من المبادرات المميزة خلال الجائحة، ومنها الفحص الميداني تظافراً مع الجهات الأمنية في منافذ مكة المكرمة، كما قامت ومازالت تقوم بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر متطوعيها إلى المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، إضافة إلى إصدار الجمعية العديد من البرامج التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

// انتهى //

14:45ت م

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جدة 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسأطلقت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، مبادرة "معاً لرفع البلاء" عن مجتمعنا وخدمة من هم في أمس الحاجة للمساعدة وذلك في إطار استمرار برامجها ومبادراتها النوعية المقدمة للمستفيدين .وتواصل جمعية زمزم تقديم العديد من البرامج والمبادرات النوعية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" متوافقة مع ما تقدمه وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتصدي لهذه الجائحة حيث أطلقت مبادرة "معا لرفع البلاء" والتي تفتح المجال لمساهمة شرائح المجتمع من خلال صدقاتهم وزكواتهم في الشهر المبارك ليتشارك الجميع في رفع البلاء عن المجتمع وعن من هم بأمس الحاجة للمساعدة .من جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم الجمعية بشيت المطرفي، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للعديد من مبادرات الجمعية الفاعلة التي ينتظر منها ان تسهم في التصدي للجائحة عبر استراتيجيات موضوعة ومدروسة مسبقاً ضمن لجنة خاصة شكلتها الجمعية لإدارة هذه الأزمة، وتسعى الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الصحية والبرامج العلاجية للمرضى ذوي الاحتياج بمنطقة مكة المكرمة، وفتح المجال للقطاع الخاص لتفعيل دوره الحيوي عبر المسؤولية الاجتماعية لرفع البلاء .وأضاف أن الجمعية قدمت العديد من المبادرات المميزة خلال الجائحة، ومنها الفحص الميداني تظافراً مع الجهات الأمنية في منافذ مكة المكرمة، كما قامت ومازالت تقوم بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر متطوعيها إلى المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، إضافة إلى إصدار الجمعية العديد من البرامج التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .// انتهى //14:45ت م0079

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