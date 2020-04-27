

باماكو 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

نفت الرئاسة المالية ما يتداول منذ 48 ساعة على الأقل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة رئيس الدولة "بكوفيد 19".

وأكدت الرئاسة المالية في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية، أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "بصحة جيدة، ويحضّر للمشاركة في سلسلة لقاءات دولية، عبر الفيديو عن بعد، ابتداء من اليوم الإثنين".

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت قبل يومين أنها ستتقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد مجهول، زور بلاغاً باسم وزارة الصحة، ونشره، يتحدث فيه عن إصابة الرئيس ونجله، ورئيس الحكومة، وعدد من النواب بفيروس

// انتهى //

14:43ت م

0076



باماكو 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسنفت الرئاسة المالية ما يتداول منذ 48 ساعة على الأقل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة رئيس الدولة "بكوفيد 19".وأكدت الرئاسة المالية في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية، أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا "بصحة جيدة، ويحضّر للمشاركة في سلسلة لقاءات دولية، عبر الفيديو عن بعد، ابتداء من اليوم الإثنين".وكانت الحكومة المالية قد أعلنت قبل يومين أنها ستتقدم بشكوى أمام النيابة العامة ضد مجهول، زور بلاغاً باسم وزارة الصحة، ونشره، يتحدث فيه عن إصابة الرئيس ونجله، ورئيس الحكومة، وعدد من النواب بفيروس كورونا المستجد.// انتهى //14:43ت م0076

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئاسة المالية تنفي ما يتداول بشأن إصابة رئيس الدولة بكوفيد 19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.