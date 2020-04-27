السعودية اليوم / 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت



الكويت 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 206 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 1012 حالة.

// انتهى //

14:42ت م

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الكويت 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3288 فيما سجلت حالتي وفاة .وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 206 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) في دولة الكويت 1012 حالة.// انتهى //14:42ت م0075

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