السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تتلف أكثر من خمسة أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك



أبها 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

أتلفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو ٥١٢٣ كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيزاً للسلامة الغذائية.

وبين أنه تم رصد ٥٤ مخالفة صحية خلال الحملة، وإغلاق ٢٠ محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، بعد أكثر من ٣٢٢ جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت مابين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، إلى جانب عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر، وتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم التزاحم في أقسام السوق .

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14:36ت م

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