السعودية اليوم / " الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 إبريل 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

14:19ت م

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