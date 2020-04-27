السعودية اليوم / تعليم الأحساء يحقق المستوى الذهبي والمركز الأول بالأداء المتميز لعام 1441هـ



الأحساء 04 رمضان 1441 هـ الموافق 27 أبريل 2020 م واس

حقق طلاب وطالبات تعليم الأحساء "بنين وبنات" المستوى الذهبي في برنامج ريالي للوعي المالي، على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية المتنافسة بالمملكة، كما حصدت إدارتا النشاط الطلابي في قطاعي البنين والبنات المركز الأول للأداء المتميز في ذات البرنامج للعام 1441هـ .

وهنأ مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى، القائمين على البرنامج في قطاعي البنين والبنات، وطلبة المدارس المشاركة ومعلميهم؛ مثمناً الجهود الحثيثة التي بُذلت ضمن خطة البرامج التوعوية والتثقيفية في مجال الوعي المالي والتي استهدفت طلبة التعليم العام في جميع المراحل الدراسية ونفذت طيلة العام الدراسي الحالي مما كان له طيب الأثر في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، متمنياً للجميع تحقيق مزيد من مستويات الإنجاز النوعية التي تعود بالنفع على الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية .

من جانبها أشادت المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي، بتحقيق هذا الإنجاز وشكرت القائمين على البرنامج على جهودهم وهنأتهم بهذه المناسبة، مشيرةً إلى أن برنامج "ريالي" يهدف إلى تثقيف وتوعية الطلبة ويزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية بقرارات سليمة تسهم لهم في عيش حياة كريمة بإذن الله .

يذكر أن برنامج ريالي للوعي المالي تقدمه وزارة التعليم، ويهدف إلى تأهيل مليوني طالب وطالبة في المدارس والجامعات حتى عام 2020م، عبر تعزيز ثقافة الوعي المالي وأهميته وقيمته .

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13:59ت م

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