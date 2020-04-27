السعودية | المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تستعد لإطلاق قناة “الشرق” الإخبارية

المناطق - يوسف المطيري

تستعد المجموعة السعودية للأبحاث والنشر لإطلاق قناة إخبارية تلفزيونية جديدة في المستقبل القريب تسمى “الشرق”، بالتعاون مع شبكة بلومبرج الأمريكية، وفقاً لموقع ميدل إيست مونيتور.

وبدأت فكرة القناة الجديدة من خلال التعاون مع شبكة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية، حيث تم طرح عدة أسماء للقناة ووقع الاختيار على أسم “الشرق” للقناة الجديدة التي سترى النور قريباً.

وسيدير القناة الإعلامي الفلسطيني “نبيل الخطيب”، القادم من قناة “العربية” ؛ وسيقدم الأخبار فيها كلٌ من السورية “زينة اليازجي” القادمة من قناة “سكاي نيوز العربية” ، والفلسطينية “هديل عليان” القادمة من قناة “الحدث” ، والعراقية “سهير القيسي” المذيعة السابقة في قناة “العربية”.

ومن المتوقع أن تدخل قناة “الشرق” سباق المنافسة الجديدة في عالم القنوات الإخبارية العربية ولتخلق بعداً جديداً من المهنية، خاصة مع انخفاض مهنية الكثير من القنوات العربية التي أصبحت تعمل وفق أجندات سياسة ومنها قناة “الجزيرة” القطرية.