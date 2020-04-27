حزمة إجراءات احترازية لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجوال بالشرقية

• إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصالات

• وضع وحدات فحص وفرز طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل

• منع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته عن ٣٨ درجة مع ضرورة توفير كمامات وقفازات ومعقمات للزوار

• الالتزام بتعقيم كامل للمنشأة كل ٢٤ ساعة مع تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه

• منع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاما وتكثيف عمل رجال الأمن بعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات

حددت أمانة المنطقة الشرقية عدد من الاشتراطات الاحترازية الوقائية للأنشطة التجارية المسموح لها خلال فترة السماح بالتجوال والتي تمثلت في إلزام المجمعات التجارية بتطبيق شروط إضافية وهي : إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصالات ووضع وحدات فحص وفرز طبي وتعقيم لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل طوال فترة العمل، ومنع دخول أي شخص تتجاوز درجة حرارته عن ٣٨ درجة مع ضرورة توفير كمامات وقفازات ومعقمات للزوار بشكل كاف عند المداخل ووجود أفراد أمن عند المداخل للتأكد من إلزام المرتادين بتغطية الوجه، وكذلك الالتزام بتعقيم كامل للمنشأة كل ٢٤ ساعة مع تخصيص غرف للعزل الطبي عند وجود أي حالة اشتباه، ومنع دخول الأطفال تحت سن ١٥ عاما، و التأكد من وتكثيف عمل رجال الأمن بعمل جولات دائمة للتأكد من الالتزام الكامل بالإجراءات و منع خدمة إيقاف السيارات و نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير الوقائية و تنظيم الدخول إلى المصاعد مع ضرورة تواجد حارس أمن عند كل مصعد للتنظيم، بحيث يسمح بدخول شخصين فقط للمصعد كحد أقصى، إضافة إلى ضرورة تطبيق لائحة سكن العمال وفق الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة فيما يخص العمال في المنشآت التجارية والمولات.

كما طالبت أمانة المنطقة الشرقية بوضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن التي تكون فيها ازدحام لضمان وجود مسافة آمنة بينهم عند نقاط الدفع والاستلام والمداخل والمخارج، وكذلك التعقيم الدوري لعربات التسوق، وكذلك تغطية البضاعة المكشوفة أثناء نقلها، و نشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والاجراءات الاحترازية و فرض إجراءات صحية واحترازية إلزامية على جميع الموظفين من خلال لبس الكمامات وغسل اليدين وارتداء القفازات وتبديلها دوريا، و التوعية الكاملة لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الواجب عملها طوال الوقت، مع ضرورة إبلاغ الجهات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس .

كما شددت الأمانة على الحرص بعدم مزاولة العمل للأشخاص الذين تظهر عليهم أي أعراض تنفسية حادة وعدم عودتهم إلى العمل إلا بعد ٢٤ ساعة على اختفاء الحمى وعدم ظهور أي أعراض أخرى و التأكد من سياسات المغادرات المرضية، والحرص على توضيحها للموظفين وعدم تقييد الأفراد المصابين بعدوى تنفسية بتقرير طبي لقبول إجازتهم أو مغادراتهم، إضافة الى السماح للموظفين بالبقاء في المنزل في حال كانوا مسؤولين عن رعاية أحد أفراد عائلاتهم المصاب بفيروس كورونا المستجد.

بالإضافة الى استخدام أجهزة قياس درجة الحرارة إن أمكن توفرها مع ضرورة التعاقد مع شركة حراسات أمنية للمحلات التي تزيد مساحتها عن ٣٠٠ م بمعدل فرد لكل ١٠٠ م، و عزل الموظفين الذين تظهر عليهم أي أعراض تنفسية حادة سواء كان ذلك عند قدومهم إلى أماكن عملهم أو في حال ظهورها في أثناء ساعات العمل و الحرص على تنظيف الأسطح الموجودة في بيئة العمل، ووجود مسافة آمنة بين الجميع ومنع التجمعات، واقتصار التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الآلية و إغلاق أماكن قياس الملابس وغرف الصالونات و إزالة المقاعد وأماكن الجلوس و الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود هذه الأبواب تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل وتوفير ستائر هوائية، و تحديد عدد العمال داخل المتجر بحيث أن لكل ١٠ م عامل واحد و تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة.