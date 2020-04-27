شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 110 كيلو عجين في مخبز مخالف بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة جولاتها الرقابية في سيهات على المنشآت الغذائية ، وأتلفت في مخبز نصف آلي ١١٠ كجم من العجين و ٨ كجم من الزبدة و ١٨ كجم مواد أولية وحليب مجهول المصدر ، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.

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