الكويت تسجل 213 حالة جديدة بفيروس كورونا

2020-04-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن تأكيد إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 206 حالات شفاء، وحالتي وفاة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الكويت 3288 حالة من بينها 2254 حالة نشطة من بينها 64 حالة حرجة.

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وبلغ عدد حالات التعافي 1012 فيما وصل عدد الوفيات إلى 22.

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