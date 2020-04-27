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2020-04-27 تحذير من رياح سطحية وارتفاع الأمواج بمحافظات مكة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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