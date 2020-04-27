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تدوين أسماء أبطال مواجهة كورونا على مبنى إثراء
من كل القطاعات ضمن حملة أبطالكم أبطال الوطن
متابعات الخليج 365 - واس
أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، أمس، حملة أبطالكم أبطال الوطن، والتي تهدف إلى مشاركة المجتمع وتشجيع العاملين في القطاع الصحي، وأفراد الأمن، والقطاع التعليمي، وكافة القطاعات الذين يبذلون جهوداً استثنائية لمواجهة جائحة (كوفيد 19) المستجد؛ للحفاظ على سلامة الوطن، من خلال وضع أسمائهم في لوحة بانورامية كبرى على مبنى “إثراء”.
وأكد مدير مركز “إثراء” حسين حنبظاظة، على أهمية هذه المبادرات الرامية إلى رفع الروح المعنوية والنظر بإيجابية خصوصاً في ظل هذه الأزمة التي تعصف بالعالم أجمع، والتي تلزم أفراد المجتمع بالعزلة المنزلية، معرباً عن الفخر بالدور الكبير التي يقوم به أبطال الوطن في التصدي لهذا الوباء .
وانطلقت الحملة، على موقع المركز بتويتر عبر وسم # أبطالكم _أبطال_الوطن ليتسنى للجمهور ترشيح أبطالهم، بعدها يجمع القائمين على الحملة في ” إثراء ” المشاركات ويتم اختيار الصور الخاصة بهؤلاء الأبطال وعرضها على مبنى إثراء.
وتأتي مشاركة المركز استكمالاً لمبادرة “# إثراء_ معك “التي أطلقها المركز مؤخراً تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المجتمعية التي قامت بها المملكة تحت شعار” كلنا مسؤول” لمواجهة جائحة كورونا ” كوفيد 19″ والتي تحث على التباعد الاجتماعي والالتزام في البقاء في المنازل ضمن سلسلة جهود متخذة للحد من انتشار هذا الوباء.
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