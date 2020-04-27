محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي في الأولى 710 حالات ووصل بالثانية لـ4115 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710 حالات. وفي المغرب، قالت وزارة الصحة اليوم الاثنين: تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4115 حالة.فيروس كورونا الجديد 27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 02:11 PM Advertisements الإجمالي في الأولى 710 حالات ووصل بالثانية لـ4115 كورونا.. لبنان تسجل 3 إصابات جديدة و50 في المغرب كورونا.. لبنان تسجل 3 إصابات جديدة و50 في المغرب أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710 حالات. وفي المغرب، قالت وزارة الصحة اليوم الاثنين: تم تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4115 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. لبنان تسجل 3 إصابات جديدة و50 في المغرب ،

المصدر : الخليج 365

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