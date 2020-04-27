، "التعاون الإسلامي" تدعم "بيان التحالف": يجب إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض بعدن ،

محمد بن مسعود - الدمام - المنظمة طالبت بعودة الأوضاع إلى سابق عهدها قبل إعلان حالة الطوارئ للمجلس الانتقالي

أعربت منظمة التعاون الاسلامي عن دعمها لما جاء في بيان تحالف الشرعية في اليمن، أمس، الذي أكّد ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما تترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، وعلى ضرورة إلغاء أيّ خطوة تخالف اتفاق الرياض.

وأكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من قِبل الأمم المتحدة الذي من شأنه توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة، والتصدّي لخطر الإرهاب.

وشدّد العثيمين؛ على ضرورة الامتناع عن أيّ عمل من شأنه تصعيد الأوضاع وتقويض الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلمياً، داعياً الأطراف اليمنية المعنية، إلى العمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

وجدّد التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع الشعب اليمني في هذه الظروف الحرجة التي يواجه فيها عديداً من التحديات، ودعمها وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وكذلك دعمها الشرعية اليمنية.منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين