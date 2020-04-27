محمد بن مسعود - الدمام - الإجمالي 1482 حالة والعدد الكلي للمتعافين 1218 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 1482 حالة و8 وفيات. وقالت الوزارة: تعافى 29 حالة إضافية، ليصبح الإجمالي 1218 حالة، وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة؛ منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات من الخارج.البحرين فيروس كورونا الجديد 27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 01:50 PM Advertisements الإجمالي 1482 حالة والعدد الكلي للمتعافين 1218 البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصبح الإجمالي 1482 حالة و8 وفيات. وقالت الوزارة: تعافى 29 حالة إضافية، ليصبح الإجمالي 1218 حالة، وتسجيل 61 حالة قائمة جديدة؛ منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات من الخارج. الكلمات المفتاحية ، البحرين تعلن عن 61 حالة إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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