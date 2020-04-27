، مسؤول كوري لـ"CNN": كيم جونغ أون لا يمكنه الوقوف أو المشي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: اثنان فقط يمكن أن يؤكدا حقيقة حالته

أكد المسؤول الكوري الشمالي المنشق ثاي يونغ هو، تردّي الأوضاع الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون؛ وذلك بعد غيابه عن احتفالات يوم الشمس في 15 أبريل الجاري 2020، التي تحيي ذكرى جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إل سونغ.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، قال "ثاي يونغ هو"، الذي أصبح الآن عضوًا في البرلمان الكوري الجنوبي: "لستُ متأكدًا تمامًا مما إذا كان الرئيس كيم جونغ أون قد خضع حقًّا لعملية جراحية أو أي شيء آخر؛ لكن هناك شيئًا واحدًا واضحًا؛ أنه لا يستطيع الوقوف بنفسه أو المشي بشكل صحيح".

ويضيف: "الوحيدون الذين يمكنهم تأكيد حالته الحقيقية، قد يكونون زوجة كيم جونغ أون أو شقيقته أو مساعديه المقربين منه.. أما الشائعات عن مكانه، أو خضوعه لعملية جراحية أم لا.. فلا أعتقد أنها مستندة إلى الحقائق".

ويتذكر "ثاي يونغ هو" واقعة وفاة الرئيس الكوري السابق كيم جونغ إيل، والد زعيم كوريا الشمالية الحالي، ويقول: "حتى وزير خارجية كوريا الشمالية، الذي عمل معه، لم يتم إخطاره بوفاة الرئيس إلا قبل ساعة من الإعلان الرسمي في 2011".كوريا الشمالية كيم جونغ أون