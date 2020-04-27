، أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا" من ماليزيا وإندونيسيا واليابان ،

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سجّلت ماليزيا 40 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5820 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 99.
وفي اليابان، أعلنت طوكيو، اليوم الإثنين، اكتشاف 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وذلك في اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل إصابات يقل عددها عن 100، حسب شبكة "فوجي نيوز".
وأفادت وكالة أنباء بلومبيرغ بأن العدد هو الأدنى الذي تعلنه طوكيو منذ 30 من مارس الماضي، عندما سجلت 13 إصابة.
وكانت طوكيو قد أعلنت الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة، كما أعلنت السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة.
وفي إندونيسيا، قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو؛ اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9096 حالة بعد تسجيل 214 إصابة جديدة.
وأضاف يوريانتو؛ أن عدد الوفيات ارتفع إلى 765 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة، بينما تعافى 1151 مريضا.. وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 59 ألف شخص في إندونيسيا.فيروس كورونا الجديد
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 01:26 PM
طوكيو تسجّل إصابات يقل عددها عن 100 حالة لليوم الثاني على التواليأرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا" من ماليزيا وإندونيسيا واليابان
سجّلت ماليزيا 40 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5820 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة أيضاً تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 99.
وفي اليابان، أعلنت طوكيو، اليوم الإثنين، اكتشاف 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وذلك في اليوم الثاني على التوالي الذي يشهد تسجيل إصابات يقل عددها عن 100، حسب شبكة "فوجي نيوز".
وأفادت وكالة أنباء بلومبيرغ بأن العدد هو الأدنى الذي تعلنه طوكيو منذ 30 من مارس الماضي، عندما سجلت 13 إصابة.
وكانت طوكيو قد أعلنت الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة، كما أعلنت السبت، تسجيل 103 إصابات جديدة.
وفي إندونيسيا، قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو؛ اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9096 حالة بعد تسجيل 214 إصابة جديدة.
وأضاف يوريانتو؛ أن عدد الوفيات ارتفع إلى 765 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة، بينما تعافى 1151 مريضا.. وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 59 ألف شخص في إندونيسيا.
، أرقام جديدة لإصابات ووفيات "كورونا" من ماليزيا وإندونيسيا واليابان ،
المصدر : الخليج 365
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