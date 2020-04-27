محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": شفاء 54 من المرضى ليصل مجموع حالات التعافي إلى 1066 أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 11244 حالة. وقالت وزارة الصحة العامة في قطر: تسجيل 957 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 54 حالة من المرضى؛ ليصل مجموع عدد حالات الشفاء إلى 1066 حالة.قطر فيروس كورونا الجديد 27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 01:38 PM Advertisements "الصحة": شفاء 54 من المرضى ليصل مجموع حالات التعافي إلى 1066 قطر تعلن 957 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يقفز لـ11244 حالة قطر تعلن 957 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يقفز لـ11244 حالة أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 11244 حالة. وقالت وزارة الصحة العامة في قطر: تسجيل 957 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 54 حالة من المرضى؛ ليصل مجموع عدد حالات الشفاء إلى 1066 حالة. الكلمات المفتاحية ، قطر تعلن 957 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يقفز لـ11244 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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