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تسميات الشهور في الجاهلية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كان العرب قبل الإسلام يستعملون السنة القمريَّة منذ أقدم العصور، لكن لم يكن كلُّ العرب في أنحاء الجزيرة مجمعين على تقويمٍ محدَّدٍ يعتمدونه لقياس الوقت أو لتأريخ أحداثهم، وعلى الرغم من اختلافاتهم فإنَّهم عرفوا التقويم القمري وبنوا شهورهم على أساسه.

وتعد أسماء الشهور في الجاهليَّة فهي على النحو التَّالي: المحرَّم: (المؤتمر)، وصفر: (ناجر)، وربيع الأوَّل: (خَوَّان أو خُوَّان)، وربيع الآخر: (وُبْصَان أو وَبْصَان)، وجمادى الأولى: (الحَنين)، وجمادى الآخرة: (رُنَّى أو رُبَّى)، ورجب: (الأَصَمُّ)، وشعبان: (عاذِل)، ورمضان: (ناتق)، وشوَّال: (وَعِل)، وذو القعدة: (وَرْنَة، أو هُوَاع)، وذو الحجة: (بُرَك).

وذكر أحد الشعراء، تسميات الشهور في الجاهلية في الأبيات التالية:

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أَرَدْتَ شُهُورَ العُرْبِ في الجَاهِلِيَّةِ.. فَخُذْهَا عَلَى سَرْدِ المـُحَرَّم تشتَرِكْ

فمؤتمرٌ يأتي ومِن بَعْدُ ناجرٌ.. وخَوَّانُ مع صُوَان يُجْمَعُ في شَرَكْ

حَنينٌ وزَبَّا والأصَمُّ وعادل.. ونافِق مَعْ وَغْلٍ وَرَنَّةُ مَعْ بُرَكْ

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