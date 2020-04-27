شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن تحدد مواعيد العمل في المراكز الصحية خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية خلال شهر رمضان لعام 1441هـ ، التي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً.

كما خصصت صحة حفر الباطن عمل المراكز الممتدة وهي مركز صحي العزيزية أ، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، على فترتين صباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءً ، وفترة مسائية من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الثانية عشر صباحاً، إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة على مدار ٢٤ ساعة وهي مركز صحي الرقعي ، ومركز صحي النزهة ، ومركز صحي شرق الباطن.