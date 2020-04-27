شكرا لمتابعة خبر عن أكثر من 2500 متدرب يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً بكلية الاتصالات بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أدى أكثر من 2500 متدرب بكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الثاني 1441/1440هـ في مختلف التخصصات التي خصصت إلكترونياً ، نتيجة للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق ، وأن الاختبارات قد سارت اليوم بكل يسر وسهولة ، ولله الحمد ، مشيراً إلى أن إدارة الكلية حرصت على رسم الخطط اللازمة لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب .

وأبان العامودي أن الكلية نتيجة للظروف الراهنة وتحول التدريب عن بُعد ، قدمت العديد من البرامج التدريبية عن بعد للمتدربين، لتمكينهم من تسيير العملية التدريبية بكفاءة عالية ، كما قدمت العديد من البرامج التدريبية، لكيفية أداء الاختبارات الإلكترونية لمتدربي الكلية, مفيداً أن الاختبارات اليوم قد سارت على عدة فترات وأدى الجميع ختباراتهم بكل يسر وسهولة في مواد مختلفة في جميع التخصصات ، مع متابعة مستمرة من قبل عمادة وأقسام الكلية ، تحسُّباً لحدوث أي خلل فني أو تقني ، وبمتابعة مباشرة من أعضاء هيئة التدريب ، للتواصل مع متدربيهم حال حدوث خلل أو مشكلة تقنية ، أو استفسار من قبل المتدربين .