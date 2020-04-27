بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تكثف من عمليات تطهير الصرافات الآلية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كثفت أمانة مكة المكرمة من اعمال التعقيم وتطهير أجهزة الصرافات الآلية، ضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لجائحة "كوفيد 19" . كثفت أمانة مكة المكرمة من اعمال التعقيم وتطهير أجهزة الصرافات الآلية، ضمن الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لجائحة "كوفيد 19" . وأظهرت صور الجهود التي تتخذها الأمانة في عمليات التطهير والتعقيم ، التي تأتي تزامنا مع إيداع الرواتب الشهرية للموظفين. Advertisements ومن جهة اخرى ضبطت الأمانة ببلدية العمرة الفرعية مستودعا عشوائيا للمواد الغذائية، حيث تم تخزين كمية كبيرة منها، في بيئة غير صحية وغير آمنة، وتم اتخاذ اللازم وإغلاق الموقع فورا.

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