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كل موظف عام أخل بوظيفته نتيجة لوساطة يعد مرتشي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن أنظمة المملكة تجرم كافة أشكال الفساد، بما فيها الممارسات المتصلة بعمل الموظف العام، ضمانًا لتحقيق العدالة والمساواة في كافة الفرص والخدمات التي تقدمها الدولة.

وتنص المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، على أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة؛ يعد في حكم المرتشي.

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