شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على موعد آذان المغرب في رابع أيام شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يحين موعد آذان المغرب في اليوم الرابع لشهر رمضان، بمكة المكرمة عند الساعة 6.450 وفي المدينة المنورة 06.50 وفي العاصمة الرياض فسيكون موعد آذان المغرب 06.22.

ويرفع آذان المغرب في الدمام عند الساعة 06.10أما أهالي تبوك فيرفع الآذان الساعة 7.07 0 ليكونوا آخر من يرفع آذان المغرب اليوم الإثنين.

ويكون موعد آذان العشاء في الساعة 08.22 في الرياض، وفي مكة المكرمة عند 8.45 ويحين في المدينة المنورة 8.50 .