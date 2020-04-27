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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : استقرار جوي عام وسحب على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، طقس اليوم الاثنين، حيث قال أن هناك استقرار جوي عام فضلًا عن تشكل سحب على أجزاء من منطقة نجران.
وقال الدكتور عبدالله المسند: " متوقع اليوم الاثنين استقرار جوي عام، عدا سحب قد تتشكل على أجزاء من نجران وقد يهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم" .
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